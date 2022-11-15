Медведев предупредил о последствиях конфискации зарубежных активов РФ

«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств», — написал он.
По его словам, таких активов в России «по счастливому стечению обстоятельств» наберется на сумму более $300 млрд и этого хватит для компенсации ущерба России.
«В целом это печально: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день», — добавил он.
Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции, согласно которому России будет необходимо возместить ущерб Украине. С этой целью авторы проекта резолюции предлагают создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».
Из 181 участника в поддержку этого проекта проголосовали 94 делегации; против — 14 стран, в том числе Россия, Белоруссия, КНДР, Китай и Сирия; воздержались — 73, в том числе Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан и др.
В постпредстве РФ при ООН назвали этот документ «юридически ничтожным», а авторов резолюции обвинили в желании получить возможность использовать замороженные российские активы и направить их на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резолюцию попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России.