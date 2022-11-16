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15:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия готова направить истребители на патрулирование воздушного пространства Польши

Германия и партнеры по НАТО как и прежде не планируют вводить бесполетную зону над Украиной. При этом ФРГ готова обеспечить патрулирование воздушного пространства Польши силами бундесвера, сообщил представитель Минобороны Кристиан Тильс на брифинге.

Источник: Falcon® Photography/Flickr

«Это может произойти уже с завтрашнего дня, если Польша этого пожелает», — сказал Тильс (перевод по ТАСС). По его словам, истребители Eurofighter могут вылететь для патрулирования с баз Германии. Он добавил, что министр обороны ФРГ обсудит этот вопрос с польской стороной сегодня, 16 ноября.

Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что введение бесполетной зоны в небе над Украиной со стороны стран НАТО приведет к конфликту между альянсом и Россией.

Германия и партнеры по НАТО хотят избежать дальнейшего обострения ситуации, поэтому не будут прибегать к этой мере, сообщил Бюхнер. Он добавил, что главная задача альянса — обеспечение безопасности стран—членов НАТО.

Сегодня, 16 ноября, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что НАТО будет обсуждать вопрос закрытия неба над Украиной после падения двух ракет в Польше. Вчера, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате погибли два человека. По данным Reuters, президент США Джо Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что падение ракеты в Польше является результатом работы украинского ПВО.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал установить бесполетную зону над территорией Украины в связи с попаданием ракет на территорию Польши. Его поддержал глава Минобороны Украины Алексей Резник.

Эрдни Кагалтынов

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