Германия готова направить истребители на патрулирование воздушного пространства Польши

«Это может произойти уже с завтрашнего дня, если Польша этого пожелает», — сказал Тильс (перевод по ТАСС). По его словам, истребители Eurofighter могут вылететь для патрулирования с баз Германии. Он добавил, что министр обороны ФРГ обсудит этот вопрос с польской стороной сегодня, 16 ноября.
Германия и партнеры по НАТО хотят избежать дальнейшего обострения ситуации, поэтому не будут прибегать к этой мере, сообщил Бюхнер. Он добавил, что главная задача альянса — обеспечение безопасности стран—членов НАТО.
Сегодня, 16 ноября, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что НАТО будет обсуждать вопрос закрытия неба над Украиной после падения двух ракет в Польше. Вчера, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что в польской деревне Пшеводув упали две ракеты. В результате погибли два человека. По данным Reuters, президент США Джо Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что падение ракеты в Польше является результатом работы украинского ПВО.
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал установить бесполетную зону над территорией Украины в связи с попаданием ракет на территорию Польши. Его поддержал глава Минобороны Украины Алексей Резник.