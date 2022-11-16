В фотоловушку заповедника в Приморье попал «общительный» тигр Он оставил послание для других обитателей парка
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
21:39 (мск), источник: © РИА Новости

СБУ объявила Кадырова в розыск

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. СБУ объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск, свидетельствует база данных украинской спецслужбы.

Источник: © РИА Новости

Согласно документу, ему инкриминируется две статьи, в том числе «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому УК лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кадыров — не первый российский политический деятель, объявленный СБУ в розыск. Ранее спецслужба объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, и ряд других членов Совбеза РФ и представителей военного командования России.

По заявлению СБУ, в розыск по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» также объявлены директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британка рассказала о пережитом из-за беженки с Украины кошмаре
Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан