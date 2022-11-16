США уверены в точности выводов Варшавы о том, что в Польше упала ракета Украины

Его попросили прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что указанная ракета не была украинской.
«Мы всецело доверяем расследованию польского правительства взрыва вблизи границы с Украиной и высоко оцениваем профессионализм, с которым они его проводят. Мы не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента [Польши Анджея] Дуды в том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом [падения] украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше. Что касается президента Зеленского, мы видели его комментарии, мы знаем о них. Мы собираемся продолжать передавать информацию нашим украинским партнерам по мере того, как будут появляться факты на местах и больше данных. Но, как я уже сказал, у нас нет никакой информации, которая бы противоречила предварительным выводам Польши», — ответил дипломат.