Польша решила не задействовать НАТО в инциденте с украинской ракетой.
Он рассказал, что накануне вечером после падения ракеты они с президентом Польши Анджеем Дудой «проверяли предпосылки» применения 4-й статьи Устава НАТО.
«Но развитие событий и поступившие ночью данные привели нас к тому, что это не была преднамеренная атака на Польшу. Согласно нашей информации на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши. Поэтому мы не задействовали 4-ю статью, но держали ее наготове», — пояснил Моравецкий в эфире польского телевидения.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией.