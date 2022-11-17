03:27 (мск), источник: Коммерсантъ
CNN: республиканцы получат контроль над Палатой представителей США
Республиканцы обеспечили себе контроль Палату представителей США, набрав минимально необходимое большинство в 218 мест. Об этом сообщает CNN.
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По данным издания, такой исход событий помешает внутренней повестке президента США Джо Байдена и, вероятно, подвергнет Белый дом «безжалостным расследованиям». Глава государства, в свою очередь, уже поздравил республиканцев с победой.
CNN отмечает, что победа республиканцев в Палате представителей положит конец второму сроку пребывания демократа Нэнси Пелоси на посту спикера нижней палаты парламента США.
Напомним, что контроль над Сенатом получила Демократическая партия. Они набрали 50 мандатов против 49 у республиканцев.