В Совфеде предложили заморозить активы крупных бизнесменов, покинувших РФ после начала СВО

«На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства», — говорится в документе.
«Дополнительно предлагаем рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и иных выплат, причитающихся таким лицам как лично, так и через владение долями (акциями) в аффилированных или взаимозависимых лицах, на целевой счет для финансирования СВО. Вариантом может быть поступление таких активов и имущества в управление с [последующим] поступлением полученного дохода в бюджет на специальный счет с целью финансирования СВО», — подчеркнул сенатор.
Кутепов также предлагает, чтобы доходы от управления имуществом и активами уехавших из РФ руководителей убыточных институтов развития или госкорпораций поступали целевым образом в бюджет на покрытие убытков этих организаций. Как пишет Кутепов, еще одним шагом, направленным на пресечение вывода средств за территорию РФ, является пакет мер в отношении лиц, отказавшихся от российского гражданства или имеющих гражданство недружественных стран.
«В настоящих условиях сбалансированным будет решение о доначислении налогов по сделкам, совершенным с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля. Ставка может быть 30−50% от суммы сделки. Одновременно с этим необходимо рассмотреть вопрос о запрете совершения сделок указанными выше лицами с оставшимися активами и имуществом, находящимся на территории Российской Федерации, а также о поступлении дохода от этих активов и имущества целевым образом на финансирование СВО», — отметил Кутепов.
Среди предложений сенатора — направить замороженные в РФ средства иностранных инвесторов из недружественных стран на покрытие расходов, затраченных на восстановление Крымского моста, а также на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне СВО.