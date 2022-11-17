Была бунтаркой, служила в разведке: 10 фактов об Астрид Линдгрен 115 лет назад родилась "мама" Карлсона Астрид Линдгрен
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
12В Индии обрушился пешеходный мост
Главное
Спецоперация на Украине
07:06 (мск), источник: © РИА Новости

Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первопричиной текущего положения дел являются действия США и НАТО, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости заявления Белого дома об ответственности Москвы за ракетный инцидент в Польше.

Источник: © РИА Новости

Накануне представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что какими бы ни были окончательные выводы из инцидента с падением ракет в Польше, ответственность за него в конечном счете несет «Россия, обстрелявшая Украину ракетами».

Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь Владимира Путина

Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.

По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.

При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.

В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.

Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.

В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыЧто известно о падении ракет в Польше
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британка рассказала о пережитом из-за беженки с Украины кошмаре
Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТОПесков Дмитрий