Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше

Накануне представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что какими бы ни были окончательные выводы из инцидента с падением ракет в Польше, ответственность за него в конечном счете несет «Россия, обстрелявшая Украину ракетами».
Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.