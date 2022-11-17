CNN: республиканцы получили большинство в Палате представителей США

Президент США Джо Байден поздравил республиканцев с победой и заявил о готовности сотрудничать с новым республиканским большинством, но исключил компромиссы в отношении вопросов социального обеспечения Medicare и изменения климата.
Некоторые республиканцы также могут потребовать объявить импичмент Байдену, считает The Washington Post. Кроме того, успех республиканцев положит конец второму сроку пребывания демократа Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты в январе.
Cогласно прогнозу телеканала, новая Палата представителей «сделает жизнь Белого дома невыносимой» до конца президентства Байдена. Как прогнозирует CNN, республиканцы будут пытаться воплощать свою повестку дня в законодательстве, что будет действовать как «политическое оружие» Трампа против Байдена в преддверии президентских выборов 2024 года.
Накануне Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах.
Как отмечает CNN, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти перед началом выборов обещал уделить первоочередное внимание борьбе с инфляцией, росту преступности и контролю над миграцией.
Несмотря на предложение Байдена о сотрудничестве между демократами и республиканцами, на практике, пишет CNN, возможности для подобной совместной деятельности будут ограниченными. В материале утверждается, что расколотое правительство, возможно, вызовет серию столкновений между республиканской Палатой представителей и демократическим Белым домом из-за налоговой политики, бюджетных расходов и объемов помощи Украине.
В то же время после победы Демпартии в Неваде и Аризоне контроль над Сенатом остается за демократами. Это означает, что они смогут отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей, устанавливать свою повестку дня, а также утверждать кандидатуры федеральных судей, предлагаемых Байденом. Кроме того, решающий голос останется у вице-президента США Камаллы Харрис.
Выборы в Конгресс США проводятся раз в два года, то есть выпадают на середину президентского срока главы государства. Эти выборы важны тем, что исполнительная власть США во главе с президентом не может принимать серьезные решения без одобрения парламента. Для утверждения законопроектов требуется поддержка большинства как в Палате представителей, так и Сенате.