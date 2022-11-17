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12:42 (мск), источник: RTVi

CNN: республиканцы получили большинство в Палате представителей США

Республиканская партия одерживает победу по итогам промежуточных выборов в Палате представителей, передает CNN. Как сообщает телеканал, республиканцы преодолели порог в 218 мест, который позволяет ей взять под контроль нижнюю палату американского Конгресса, тогда как демократы уступили с результатом в 210 мест.

Источник: AP 2022

Президент США Джо Байден поздравил республиканцев с победой и заявил о готовности сотрудничать с новым республиканским большинством, но исключил компромиссы в отношении вопросов социального обеспечения Medicare и изменения климата.

Победа Республиканской партии помешает реализации внутренней повестки президента Джо Байдена и приведет к череде расследований в Белом доме, в частности, в отношении самого президента и его сына Хантера, пишет СNN.

Некоторые республиканцы также могут потребовать объявить импичмент Байдену, считает The Washington Post. Кроме того, успех республиканцев положит конец второму сроку пребывания демократа Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты в январе.

В Вашингтон вернутся «идеология и политика» в стиле экс-президента Дональда Трампа, поскольку он будет иметь влияние на своих помощников среди республиканцев, утверждает CNN.

Cогласно прогнозу телеканала, новая Палата представителей «сделает жизнь Белого дома невыносимой» до конца президентства Байдена. Как прогнозирует CNN, республиканцы будут пытаться воплощать свою повестку дня в законодательстве, что будет действовать как «политическое оружие» Трампа против Байдена в преддверии президентских выборов 2024 года.

Накануне Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах.

Как отмечает CNN, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти перед началом выборов обещал уделить первоочередное внимание борьбе с инфляцией, росту преступности и контролю над миграцией.

Несмотря на предложение Байдена о сотрудничестве между демократами и республиканцами, на практике, пишет CNN, возможности для подобной совместной деятельности будут ограниченными. В материале утверждается, что расколотое правительство, возможно, вызовет серию столкновений между республиканской Палатой представителей и демократическим Белым домом из-за налоговой политики, бюджетных расходов и объемов помощи Украине.

При этом самое опасное столкновение между Палатой и Белым домом может произойти по вопросу государственного долга, поскольку республиканцы требуют его сократить.

В то же время после победы Демпартии в Неваде и Аризоне контроль над Сенатом остается за демократами. Это означает, что они смогут отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей, устанавливать свою повестку дня, а также утверждать кандидатуры федеральных судей, предлагаемых Байденом. Кроме того, решающий голос останется у вице-президента США Камаллы Харрис.

Выборы в Конгресс США проводятся раз в два года, то есть выпадают на середину президентского срока главы государства. Эти выборы важны тем, что исполнительная власть США во главе с президентом не может принимать серьезные решения без одобрения парламента. Для утверждения законопроектов требуется поддержка большинства как в Палате представителей, так и Сенате.

В некоторых случаях — например, в вопросе об отставке сенатора или об импичменте — требуется одобрение двух третей сенаторов.

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