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11:00 (мск), источник: RTVi

Депутат Госдумы предложил вернуть традиционные уроки труда

В российских школах нужно заменить предмет «технология» и вернуть вместо него традиционные уроки труда. Об этом рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Колунов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье дадут детям «необходимые навыки» и привьют «любовь к труду».

«Это нормально, когда ребенок участвует в уборке класса, школьного двора, помогает дома — выполняет мелкие, но важные для его воспитания поручения. Например, мальчишкам будет полезно научиться мелкому ремонту», — пояснил Колунов.

Депутат отметил, что инициатива будет предложена министру просвещения России Сергею Кравцову на официальном уровне.

С начала 2023 учебного года в школах также появится курс начальной военной подготовки (НВП). В Минпросвещении пояснили, что занятия по этому предмету будут внеурочными. На обучение начальным знаниям в области обороны выделено 35 часов в течение пяти дней.

В рамках НВП школьники будут изучать строевую подготовку, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Старшеклассники также научатся действовать в современном общевойсковом бою. По словам Кравцова, военную подготовку будут включать в учебный план только с согласия родителей и педагогов.

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