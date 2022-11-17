Источник сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Позже эту информацию подтвердил Владимир Зеленский.
«Да, согласились», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, принято ли решение о продлении продуктовой сделки еще на 120 дней.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.