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11:39 (мск), источник: © РИА Новости

Источник сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней

АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Участники продуктовой сделки пришли к согласию по продлению механизма еще на 120 дней, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ходом переговоров.

Источник: Reuters

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Позже эту информацию подтвердил Владимир Зеленский.

«Да, согласились», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, принято ли решение о продлении продуктовой сделки еще на 120 дней.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

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