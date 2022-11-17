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Спецоперация на Украине
12:15 (мск), источник: Газета.Ру

Зеленский заявил, что с Украины уехали все коррупционеры и коррупции в стране нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране больше нет коррупции.

Источник: Reuters

«Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет… Все коррупционеры уехали. Мы объединены», — сказал украинский лидер во время выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины раскрыли масштабную схему коррупции экспортеров зерна в Одесской области.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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