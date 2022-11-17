Путин подписал указ об изменении состава СПЧ

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Внести в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, утвержденный указом президента РФ, <…> включить в состав Совета <…> руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения “Народный фронт “За Россию” в Московской области Юлия Белехова, сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова, президента международной благотворительной общественной организации “Справедливая помощь Доктора Лизы” Демичеву Ольгу, председателя правления общероссийской общественной организации “Союз писателей России” Иванова Николая”, — сообщается в документе.
Также в состав Совета вошли: председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, специальный корреспондент акционерного общества «Издательский дом “Комсомольская правда” Александр Коц, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Андрей Мельников, профессор федерального госучреждения высшего образования “РГПУ имени Герцена” Сергей Рукшин, член президиума общественного движения “Свободный Донбасс” Елена Шишкина, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Сморода Екатерина.
Согласно указу, из Совета исключены, в частности, Николай Сванидзе, Иван Бабушкин, Игорь Каляпин, Екатерина Винокурова, Иван Засурский.