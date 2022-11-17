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14:39 (мск), источник: © РИА Новости

НАТО согласует ответ на инцидент в Польше, заявил глава Минобороны Эстонии

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ответные действия на инцидент с падением ракет в Польше будут скоординированы всеми участниками НАТО.

Источник: Reuters

«Решение о том, что будет происходить дальше, будет принято между Польшей и всеми союзниками по НАТО, ответные действия будут согласованы», — заявил Певкур в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос о том, какие должны быть следующие шаги в ЕС и НАТО после инцидента в Польше.

Глава минобороны Эстонии заявил, что на данный момент рано делать выводы об инциденте и следует дождаться официального подтверждения из Польши.

Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, «высока вероятность» того, что она принадлежала ПВО Украины.

В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по «ракетному инциденту» выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат «провокацию».

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