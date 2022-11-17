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14:57 (мск), источник: Российская газета

МИД РФ подтвердил продление зерновой сделки

Поскольку ни у одной из сторон, заключивших зерновую сделку (Россия-Турция-Украина-ООН), не возникло возражений, она будет автоматически продлена еще на 120 дней. Об этом проинформировали в МИД РФ.

Источник: Reuters

Как отмечается на сайте российского внешнеполитического ведомства, срок действия подписанного 22 июля в Стамбуле соглашения, истекает 18 ноября. «Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило», — указали на Смоленской площади, добавив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» без каких-либо изменений по срокам и охвату.

В то же время в МИД напомнили, что инициатива по вывозу зерна с Украины увязан с другим соглашением — меморандумом между РФ и ООН о нормализации экспорта российского продовольствия и удобрений. Этим вопросом занимается Секретариат ООН. Москва приняла к сведению информацию о промежуточных результатах работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. «Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается “пакетная сделка”, — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве обратили внимание, что после многочисленных напоминаний, наконец, стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тонн российских удобрений, которые Москва решила безвозмездно передать нуждающимся странам.

Как заявили в МИД, затягивать этот вопрос более недопустимо.

Что касается гуманитарного коридора в Черном море, то любые попытки использовать его море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться, подчеркнули в министерстве.

На Смоленской площади надеются, что российские соображения и озабоченности будут учтены, и это позволит в полной мере реализовать все договоренности.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал, что зерновая сделка продлевается еще на 120 дней. Он выразил благодарность всем сторонам. «Поздравляю всех, кто внес свой вклад в этот процесс», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также проинформировал, что за четыре месяца, прошедших с момента заключения зерновой сделки, около 500 судов вывезли с Украины свыше 11 миллионов тонн зерна. По его словам, это демонстрирует, «насколько важно и полезно это соглашение для обеспечения продовольствием и безопасности в мире».

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