ВСУ начали строительство заграждения на границе с Белоруссией

«Украинские военные начали строительство железобетонного забора, поверх которого в два ряда установлена колючая проволока типа “егоза”», — говорится в сообщении. Высота заграждения составляет 3−4 метра. Украинские войска возвели забор на расстоянии 10−15 метров от государственной границы Белоруссии. В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт на Украине до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница — «вот тогда дадим отпор».
Он подчеркнул, что «Запад все больше старается найти рычаги и способы влияния для того, чтобы втянуть нашу страну в военный конфликт», поскольку некоторые европейские государства не устраивает существование «такого уголка безопасности, мира, созидания», как Белоруссия.
В прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики в рамках развертывания совместной региональной группировки войск. Основу этой группировки, формирование которой уже началось, составят белорусские военные, подчеркнул он. Белорусский президент также считает, что Киев готовится к открытию второго фронта на границе с республикой, что «безумно с военной точки зрения», однако на это Украину толкают ее западные «хозяева».
Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Лукашенко от участия в конфликте на Украине, в противном случае у него возникнут «проблемы». Макрон также напомнил, что ЕС уже ввел санкции в отношении Белоруссии после того, как на территории этой страны были размещены российские военные «для переброски на Украину». При этом ЕС уже ввел несколько пакетов санкций против Белоруссии после последних президентских выборов, на которых победил Лукашенко.