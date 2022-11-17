Рябков: разрыв дипломатических отношений между Россией и США не исключен

«[Это] зависит целиком и полностью от того выбора, который делают в Вашингтоне. Я ничего заранее не исключаю. Но это, конечно, не наш путь, не наш ход. <…> В наших интересах не разрывать дипломатические отношения с США. Коммуникация нужна, диалог нужен. Если американцы в какой-то момент сочтут для себя, что это не то, что им нужно, тогда, наверное, дело кончится разрывом», — сказал Рябков.
По словам замглавы МИД, «совершенно беспрецедентен уровень русофобии в Соединенных Штатах Америки, во всех звеньях и ветвях властях, в мейнстримовых СМИ».
«Но мы работаем спокойно, методично, хладнокровно, без эмоций. Только так, наверное, и можно работать с такими “клиентом”», — добавил дипломат.
14 ноября глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс встретились в Анкаре. По словам Рябкова, встреча прошла по инициативе американской стороны.
«Контакт был инициирован американской стороной, проведен он по линии спецслужб. Вопросы, которые там обсуждались, носят чувствительный характер», — пояснил дипломат.
По данным источников Reuters, в Анкаре руководитель ЦРУ должен был предупредить главу СВР о «последствиях любого применения ядерного оружия» и поднять вопрос об американских гражданах, которые находятся в заключении в России. При этом, как утверждал собеседник агентства, Бернс не вел с Нарышкиным «никаких переговоров» и не обсуждал с ним урегулирование конфликта на Украине.
Ранее Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия и США продолжают вести диалог по обмену заключенными. В то же время, по его словам, Москва не предлагала Вашингтону организовать на прошедшем в Индонезии саммите G20 встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена. Как отметил Рябков, это связано с тем, что американской стороне знакома позиции России «по всем аспектам».