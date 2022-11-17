Песков назвал итоговую декларацию G20 победой здравого смысла

В документе говорится в том числе о различных точках зрения по украинскому вопросу.
По мнению Пескова, такой итог — большая заслуга и российских дипломатов, и принимающей индонезийской стороны, и Индии, которая далее примет председательство в G20, и других зарубежных партнеров.
Представитель Кремля добавил, что Москва в целом оценивает декларацию весьма позитивно. «Действительно, там отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Это было очень важно для нас», — отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ заверил, что работа по линии G20 будет продолжена. «Все в ней заинтересованы. Действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может хотя бы, что называется, “подходить к снаряду” в плане решения самых важных и актуальных проблем», — обрисовал ситуацию Песков.