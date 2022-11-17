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15:26 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал итоговую декларацию G20 победой здравого смысла

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Итоговая декларация саммита Группы двадцати (G20) стала победой здравого смысла, в ней удалось нейтрализовать слепую агрессивность Запада и достичь компромисса. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

В документе говорится в том числе о различных точках зрения по украинскому вопросу.

Это, скорее, победа здравого смысла. Удалось просто нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада и выйти на компромисс. Иначе впервые саммит «двадцатки» мог бы остаться без заключительного документа.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По мнению Пескова, такой итог — большая заслуга и российских дипломатов, и принимающей индонезийской стороны, и Индии, которая далее примет председательство в G20, и других зарубежных партнеров.

Представитель Кремля добавил, что Москва в целом оценивает декларацию весьма позитивно. «Действительно, там отражена ситуация, в которой имеются разные точки зрения. Это было очень важно для нас», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ заверил, что работа по линии G20 будет продолжена. «Все в ней заинтересованы. Действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может хотя бы, что называется, “подходить к снаряду” в плане решения самых важных и актуальных проблем», — обрисовал ситуацию Песков.

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