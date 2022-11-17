15:45 (мск), источник: ТАСС
Большинство британцев назвали Brexit неправильным решением
Каждый пятый житель страны, который поддерживал решение правительства в 2016 году, изменил мнение, показывают данные YouGov.
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ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Большинство британцев считают, что выход Великобритании из ЕС (Brexit) был неправильным решением. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса социологической компании YouGov.
56% британцев высказались негативно в отношении Brexit, подобный шаг поддерживают 32% респондентов. При этом каждый пятый житель Соединенного Королевства, который поддерживал решение правительства в 2016 году, изменил мнение. Вскоре после проведения референдума в 2016 году только 42% высказались против выхода из ЕС.
68% участников исследования, проведенного
Королевство покинуло ЕС 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. По словам экспертов, такой шаг привел к экономическим потерям, разрыву культурных и научных связей. Как утверждает представитель Шотландской национальной партии Стивен Флинн, Brexit — это «акт экономического вандализма».