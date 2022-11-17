Перенаселение Земли минимально влияет на глобальное потеплениеБольшее влияние оказывает, к примеру, мировая экономика
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
12В Индии обрушился пешеходный мост
Главное
Спецоперация на Украине
15:45 (мск), источник: ТАСС

Большинство британцев назвали Brexit неправильным решением

Каждый пятый житель страны, который поддерживал решение правительства в 2016 году, изменил мнение, показывают данные YouGov.

Источник: AP 2022

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Большинство британцев считают, что выход Великобритании из ЕС (Brexit) был неправильным решением. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса социологической компании YouGov.

56% британцев высказались негативно в отношении Brexit, подобный шаг поддерживают 32% респондентов. При этом каждый пятый житель Соединенного Королевства, который поддерживал решение правительства в 2016 году, изменил мнение. Вскоре после проведения референдума в 2016 году только 42% высказались против выхода из ЕС.

68% участников исследования, проведенного 9—11 ноября среди 1,7 тыс. британцев, считают, что правительство плохо справляется с последствиями выхода из европейского сообщества.

Королевство покинуло ЕС 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. По словам экспертов, такой шаг привел к экономическим потерям, разрыву культурных и научных связей. Как утверждает представитель Шотландской национальной партии Стивен Флинн, Brexit — это «акт экономического вандализма».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
"Я считаю, что, если бы Андропову было отпущено не 15 месяцев, а в два-три раза больше, то никакого развала СССР не произошло бы"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта