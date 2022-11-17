МИД России раскритиковал вердикт суда в Гааге по делу MH17

В министерстве заявили, что суд Гааги не принял во внимание документы Минобороны России. «Суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета. Все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были попросту проигнорированы», — говорится в сообщении министерства. Выводы Гаагского суда, как считают в российском МИДе, построены на показаниях анонимных свидетелей и материалах, переданных от СБУ.
В министерстве считают, что спутниковые снимки США, сделанные в день катастрофы, могли бы внести «определенную ясность», однако в Вашингтоне их предоставить отказались. В МИД России считают, что Украина должна понести ответственность за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий.
В МИДе полагают, что Гаагский суд находился «под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства». В сообщении МИДа отмечается, что Россия не была одной из сторон процесса, однако «голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе».
Ранее сегодня Окружной суд Гааги признал виновными россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в уничтожении самолета Boeing 777 и убийстве 298 пассажиров. Их заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.
Суд установил, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» со стороны Первомайского на территории Донецкой народной республики. В момент удара сочли не гражданским, а военным. Кто дал указание вести огонь по гражданскому самолету — суд установить не смог. Общую сумму компенсации родственникам 298 жертв крушения MH17 суд оценил в €16 млн.