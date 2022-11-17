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21:44 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о регулировании майнинга

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу. Принятие этого закона переведет майнинг в правовое поле. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Источник: Reuters

Авторами законопроекта выступили 16 депутатов. Они представляют все пять фракций Госдумы: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду». Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который является соавтором документа, заявил, что законопроект постараются принять в трех чтениях уже в декабре.

Согласно законопроекту, майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту двумя способами. Первый — через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании. Второй способ — через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима.

В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять ФНС. Кроме того, законопроект устанавливает запрет на рекламу криптовалюты.

В соответствии с законопроектом, требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг будет устанавливать правительство по согласованию с Банком России. Контроль за соблюдением требований в сфере майнинга будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти. Его определит правительство.

Зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что перед принятием поправок во втором чтении депутаты в ближайшее время обсудят законопроект с экспертами и представителями отрасли.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Центробанку, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ выработать единую позицию по законам, регулирующим майнинг, а также выпуск и обращение цифровых валют. Ведомства должны представить свои предложения до середины декабря этого года. Премьер говорил, что в условиях санкций криптоваюты помогут обеспечить бесперебойную оплату за импорт и экспорт товаров.

Анастасия Ларина

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