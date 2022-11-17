Операторам приоткрыли окно

«Ъ» ознакомился с законопроектом, внесенным на рассмотрение Госдумы депутатами Александром Хинштейном, Сергеем Пахомовым, сенаторами Андреем Турчаком и Андреем Клишасом. Инициатива призвана упростить доступ операторов связи в многоквартирные дома. Она вносит поправки в законы «О связи» и Жилищный кодекс и предполагает, что провайдеры фиксированного доступа в интернет могут бесплатно размещать сети связи в многоквартирных домах. Также им разрешается размещать сети без одобрения общим собранием собственников при наличии договора на услуги связи с жителем.
Компании должны оплачивать электроэнергию, потребляемую при эксплуатации их сетей.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас, чтобы оператор мог разместить оборудование и обслуживать жителей дома, нужно одобрение двух третей собственников жилья на общем собрании.
Но на практике, отмечается в документе, организовать такое собрание трудно. Это приводит к «массовым злоупотреблениям со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования, фактически монополизируя право доступа операторов связи в дома», пишут авторы документа.
Общие расходы провайдеров на плату за доступ в дома они оценили в 10 млрд руб., или 2% годовой выручки.
Это не первая попытка решить проблему размещения сетей связи в домах. Еще в 2018 году в Госдуму внесли законопроект, регулирующий правила доступа операторов в дома, он претерпел ряд изменений, но так и не дошел до первого чтения. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 18 июля президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме обеспечить безвозмездный доступ операторов в дома.
Минцифры в октябре также разработало поправки в закон «О связи», которые обеспечивают при строительстве или реконструкции многоквартирных домов доступ не менее двух операторов, не связанных с застройщиком или управляющей компанией. Но рабочая группа по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика» на заседании 11 ноября на год перенесла исполнение пункта федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», касающегося упрощения доступа операторов к инфраструктуре жилых домов. Министерство на тот момент утверждало, что перенос даты «является превентивной мерой, а разработка идет по плану». Таким образом, сейчас есть два актуальных проекта, претендующих на урегулирование проблемы.
Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сказал «Ъ», что комитет был одним из разработчиков свежего документа: «Ко второму чтению мы планируем дополнить законопроект поправками, с одной стороны учитывающими права собственников, с другой — сохраняющими процедуру принятия решения максимально простой: общее собрание собственников (50% плюс один) в течение полугода собирается в обязательном порядке и рассматривает вопрос о передаче права распоряжаться общим имуществом в части размещения средств услуг связи своей УК. Решение принимается большинством голосов от присутствующих». Далее вступает в действие порядок, который утвердит правительство, говорит господин Пахомов.
В 2018 году комитет выступал против первого из проектов, полагая, что размещение операторов без разрешения жителей дома нарушает их права, отмечает директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.
По его словам, за эти годы проработано множество технических вопросов разграничения ответственности операторов и управляющей компании.
Эксперт считает, что теперь проблем с принятием не возникнет.
Опрошенные «Ъ» операторы связи (МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком», «МегаФон», «Ростелеком») поддерживают инициативу, отмечая, что ее принятие в предложенном виде может «завершить многолетнюю дискуссию между отраслями ЖКХ и связи, определив четкие правила взаимодействия».
Что, в свою очередь, приведет к повышению качества услуг для пользователей. В пресс-службе Минстроя не ответили «Ъ». Принятие инициативы может привести к усилению конкуренции между операторами, особенно в новостройках, считает гендиректор «ТМТ Консатлинг» Константин Анкилов: «Это, в свою очередь, может сказаться на снижении тарифов. Сами операторы могут значительно сэкономить на плате управляющим компаниям, что позволит им больше средств направлять на развитие сетей».
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