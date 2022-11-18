В МАГАТЭ заявили, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы»

«Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, согласно которой агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации (“грязных бомб”), в трех местах на Украине», — говорится в сообщении.
В резолюции Совет управляющих МАГАТЭ призывает Россию немедленно прекратить все действия на ядерных объектах Украины. Кроме того, в документе выражается озабоченность «давлением на украинский обслуживающий персонал Запорожской атомной электростанции», а также «неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории».
Как сообщило постпредство РФ в Вене, Россия и Китай проголосовали против резолюции, а Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались от голосования.
В сентябре Совет управляющих МАГАТЭ на закрытом заседании принял резолюцию с призывом к России вывести свои силы с территории Запорожской АЭС. Тогда резолюцию поддержали 26 стран, семь воздержались.