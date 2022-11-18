Таяние ледников привело к высвобождению древних бактерий Даже в одном миллилитре воды их тысячи
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
12В Индии обрушился пешеходный мост
Главное
Спецоперация на Украине
01:59 (мск), источник: ТАСС

В МАГАТЭ заявили, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы»

ВЕНА, 18 ноября. /ТАСС/. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял в четверг резолюцию, в которой заявил, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AP 2022

«Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, согласно которой агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации (“грязных бомб”), в трех местах на Украине», — говорится в сообщении.

В резолюции Совет управляющих МАГАТЭ призывает Россию немедленно прекратить все действия на ядерных объектах Украины. Кроме того, в документе выражается озабоченность «давлением на украинский обслуживающий персонал Запорожской атомной электростанции», а также «неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории».

Как сообщило постпредство РФ в Вене, Россия и Китай проголосовали против резолюции, а Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались от голосования.

В сентябре Совет управляющих МАГАТЭ на закрытом заседании принял резолюцию с призывом к России вывести свои силы с территории Запорожской АЭС. Тогда резолюцию поддержали 26 стран, семь воздержались.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
"Я считаю, что, если бы Андропову было отпущено не 15 месяцев, а в два-три раза больше, то никакого развала СССР не произошло бы"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика