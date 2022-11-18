10:07 (мск), источник: ТАСС
Медведев уверен, что Конгресс США приостановит «безоглядную поддержку» Киева
Как заявил замглавы Совбеза РФ, «Америка всегда бросала своих друзей».
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МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Конгресс США рано или поздно приостановит «безоглядную поддержку» Киева, «Америка всегда бросала своих друзей». Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности», — предрек Медведев. «Этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине», — подчеркнул он. Политик подчеркнул, что убежден в том, что это случится. «Америка всегда бросала своих друзей. Так будет рано или поздно и в этот раз», — заметил он.
Заместитель председателя Совбеза РФ констатировал, что тема денег для Украины становится в США токсичной. По его словам, конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли гигантские средства и куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные президентом страны Джо Байденом, «которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины».
«Это было неизбежно, таковы законы политического жанра. Республиканцы, став сильнее после выборов, гонят большую волну на демократов. Демократы отбиваются. Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделять и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах», — написал Медведев, акцентировав внимание на том, что делать это станет все сложнее и сложнее.
Говоря об обычных американцах, замглавы СБ РФ отметил, что «их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на все вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства». «В интересах ВПК. В интересах раненого в Незалежной самолюбия семейки Байдена. В интересах обычных жуликов — как в самой Америке, так и по всему свету зарабатывающих на чужом горе», — пояснил он.
Медведев добавил, что киевские власти, понимая, что поток помощи вскоре может иссякнуть, «утратили остатки реальности» и «в исступлении требуют все новых и новых санкций против России» и все больше денег Запада на войну.