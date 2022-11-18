11:24 (мск), источник: © РИА Новости
ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро, пишет издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Большая часть этих денег оказалась в Бельгии.
«На Бельгию приходится 50 миллиардов евро из 68 миллиардов евро», — говорится в статье. Дальше следует Люксембург, в котором заморозили активы на 5,5 миллиарда евро.
По оценкам Еврокомиссии, из общей суммы примерно 33,8 миллиарда евро — это национальные резервы России, однако точная сумма неизвестна.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив примерно половину российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия воровством, обратив внимание на то, что ЕС еще с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний.
При этом ЕС рассматривает вопрос о возможности конфисковать заблокированные российские средства и передать их для финансирования Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это абсолютно незаконные действия, которые противоречат международному праву и представляют собой посягательство на собственность, государственную и частную, что разрушает основы основ существующей в мире системы экономических взаимоотношений.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, отмечал глава государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.