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13:57 (мск), источник: © РИА Новости

Слуцкий назвал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС невыполнимой

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятую накануне резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ невыполнимой, поскольку Запорожская АЭС находится на территории РФ и уже стала частью ее энергосистемы.

Источник: © РИА Новости

«Если в МАГАТЭ рассчитывают, что по грозному окрику российские военные послушно покинут ЗАЭС, — сильно ошибаются. Резолюция невыполнима. Запорожская АЭС теперь находится на территории России и стала частью энергосистемы нашей страны. И разговаривать тут не о чем», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Совет управляющих МАГАТЭ в четверг принял резолюцию по вопросам ядерной безопасности на Украине. В ее тексте, в частности, вновь было упомянуто, что в рамках инспекции «в трех местах на Украине» не было обнаружено «никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических диспергирующих устройств (“грязных бомб”)». Утверждалось, что «тем самым продемонстрирована необоснованность» заявлений РФ по данной теме. Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные, а проверки длились лишь несколько часов. В ироничном ключе он выразил надежду, что «никто не ожидал, что “грязная бомба” будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината».

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