Перенаселение Земли минимально влияет на глобальное потеплениеБольшее влияние оказывает, к примеру, мировая экономика
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
14:35 (мск), источник: ТАСС

Макрон заявил о важности роли Пекина в оказании давления на Москву

Французский лидер выразил надежду на то, что украинская сторона в итоге «вернется за стол переговоров» с Россией, а «за этим столом будет также присутствовать международное сообщество».

Источник: AFP 2022

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Китай играет важную роль в мировой политике, оказывая давление на Россию и напоминая ей о необходимости заключения мира с Украиной. С таким утверждением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газетам Nikkei и Financial Times, опубликованном в пятницу.

«Китай играет важную роль, которая заключается <…> в оказании давления на Россию», — полагает французский лидер. Он считает, что Пекин, который поддерживает тесные отношения с Москвой, может внести свой вклад в дискуссию на тему прекращения боевых действий. По словам Макрона, Китай также может сказать российскому руководству, что РФ «нельзя переступать ядерный порог и необходимо считаться с международным правом». «Подобное напоминание чрезвычайно полезно», — подчеркнул Макрон.

Он также особо отметил важность того, что членам Группы двадцати (G20) удалось согласовать в Индонезии общее заявление с осуждением конфликта на Украине и его экономических последствий для всего мира. «То решение, к которому мы пришли на саммите G20, когда за столом присутствовали Китай, Индия и много других сторон, крайне важно, поскольку мы выразили беспокойство. Это был призыв к миру, — сказал президент. — Россия получила от международного сообщества, а особенно от Китая, сигнал о том, что мир должен быть восстановлен».

Макрон выразил надежду на то, что украинская сторона в итоге «вернется за стол переговоров» с Россией, а «за этим столом будет также присутствовать международное сообщество».

Касаясь инцидента с падением на территории Польши ракеты, которая, согласно предварительным выводам, была выпущена украинскими средствами ПВО, президент заявил, что «открытого и публичного спора» с Киевом по поводу происхождения ракеты следует избегать. «Нам необходимо помочь польским властям выяснить, что именно произошло», — указал он.

Справка
Что нужно знать о законе РФ о военном положении

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения в четырех присоединенных к России регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Что означает этот режим — в материале «Ъ».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
"Я считаю, что, если бы Андропову было отпущено не 15 месяцев, а в два-три раза больше, то никакого развала СССР не произошло бы"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия