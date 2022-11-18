Макрон заявил о важности роли Пекина в оказании давления на Москву

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Китай играет важную роль в мировой политике, оказывая давление на Россию и напоминая ей о необходимости заключения мира с Украиной. С таким утверждением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газетам Nikkei и Financial Times, опубликованном в пятницу.
«Китай играет важную роль, которая заключается <…> в оказании давления на Россию», — полагает французский лидер. Он считает, что Пекин, который поддерживает тесные отношения с Москвой, может внести свой вклад в дискуссию на тему прекращения боевых действий. По словам Макрона, Китай также может сказать российскому руководству, что РФ «нельзя переступать ядерный порог и необходимо считаться с международным правом». «Подобное напоминание чрезвычайно полезно», — подчеркнул Макрон.
Он также особо отметил важность того, что членам Группы двадцати (G20) удалось согласовать в Индонезии общее заявление с осуждением конфликта на Украине и его экономических последствий для всего мира. «То решение, к которому мы пришли на саммите G20, когда за столом присутствовали Китай, Индия и много других сторон, крайне важно, поскольку мы выразили беспокойство. Это был призыв к миру, — сказал президент. — Россия получила от международного сообщества, а особенно от Китая, сигнал о том, что мир должен быть восстановлен».
Макрон выразил надежду на то, что украинская сторона в итоге «вернется за стол переговоров» с Россией, а «за этим столом будет также присутствовать международное сообщество».
Касаясь инцидента с падением на территории Польши ракеты, которая, согласно предварительным выводам, была выпущена украинскими средствами ПВО, президент заявил, что «открытого и публичного спора» с Киевом по поводу происхождения ракеты следует избегать. «Нам необходимо помочь польским властям выяснить, что именно произошло», — указал он.