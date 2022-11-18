Боррель: ЕС инвестирует в Центральную Азию больше Китая и России

На конференции он заявил, что ЕС лидирует по объемам инвестиций в страны центральноазиатского региона и опережает по этому показателю Россию и Китай.
«Без сомнения, мы являемся самым большим инвестором в Центральной Азии. За последние 10 лет страны-члены Евросоюза инвестировали более €105 млрд в центральноазиатские страны, а это уже превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в регионе. Это больше, чем инвестируют Россия и Китай», — сказал господин Боррель (цитата по «Газета.uz»).
По словам дипломата, Евросоюз, как и его партнеры в Центральной Азии, двигается в направлении «стратегической автономии». «Слишком сильная зависимость и отсутствие выбора обходятся слишком дорого. И сегодня в Европе мы видим это очень чётко, когда дело касается вопроса нашей энергетической безопасности, как и других жизненно важных сфер: цифровой инфраструктуры, архитектуры безопасности, а также продовольственных поставок и доступа к наиболее важным сырьевым материалам», — добавил господин Боррель.
На конференции он также презентовал инициативы сотрудничества ЕС со странами региона по воде, энергетике, климатическим изменениям и цифровой взаимосвязанности, которая повысит доступ Центральной Азии к глобальному интернету посредством спутниковой связи.