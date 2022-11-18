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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко поблагодарил Бога за уход «Макдоналдса» из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Бога за то, что с белорусского рынка уйдет американский бренд фастфуда «Макдоналдс». Речь президента опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: AP 2022

Лукашенко обратился к соотечественникам с призывом «питаться своим» и «не бросаться на заморское». По словам Лукашенко, многие белорусы стали «ахать» и «охать» по поводу ухода западной компании с местного рынка. «Я думаю “слава тебе Господи, что уходит”. Но место “Макдоналдса”, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы, запомните, никто иной», — заявил президент республики.

Белорусский президент выразил уверенность, что технологию американского ресторана быстрого питания может с легкостью повторить и местный производитель. «У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю», — высказался Лукашенко.

11 ноября компания «КСБ Виктори Рестораны», управляющая ресторанами быстрого питания «Макдоналдс» в Белоруссии, сообщила о продолжении работы сети под российским брендом «Вкусно — и точка». Бренд «Вкусно — и точка» появился в России после отказа «Макдоналдс» от работы на российском рынке, что связано с украинским конфликтом и последовавшим санкционным противостоянием. В компании указали, что ведение бизнеса в стране больше не соответствует ее ценностям.

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