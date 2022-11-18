Нэнси Пелоси не будет возглавлять демократов

82-летняя Пелоси возглавляла демократов в палате с 2007 г., как при их большинстве в нижней палате, так и при меньшинстве. Теперь она покинет свой пост, но останется представлять в конгрессе свой родной город Сан-Франциско, как делала с 1987 г. «Пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность», — заявила Пелоси. Так закончится карьера той, которую издание The Hill назвало «самой влиятельной женщиной-политиком за всю историю США».
CNBS добавляет, что отставка Пелоси была в целом ожидаемой на фоне предсказуемой победы республиканцев в нижней палате конгресса. Как пояснила сама экс-спикер, на уход с поста ее сподвигли не только победа республиканцев, но и недавнее нападение на мужа. Речь идет об инциденте 28 октября, когда 42-летний канадец-нелегал Давид Депап проник в дом Пелоси и напал на ее супруга Пола с молотком. Пол Пелоси был госпитализирован с трещиной в черепе и травмами рук.
По словам самой Пелоси, это «большая привилегия — 35 лет быть в палате». Объявляя о своем уходе с поста главы фракции, она тепло отозвалась о трех президентах, «осуществившими исторические прорывы». Речь идет о Джордже Буше-младшем (республиканец, занимал Белый дом в 2001—2009 гг.), Бараке Обаме (демократ, 2009−2017 гг.) и Джо Байдене (демократ, президент с 2021 с). Примечательно, что в своей речи Пелоси обделила вниманием 45-го хозяина Белого дома Дональда Трампа (республиканец, 2017−2021 гг.). Именно ему палата представителей дважды объявляла импичмент, а демократов тогда возглавляла именно Пелоси.
Выборы нового руководителя демократической фракции назначены на 30 ноября. Как сообщает агентство Reuters, вероятным преемником Пелоси станет конгрессмен от Нью-Йорка Хаким Джеффрис. Если его успешно изберут, Джеффрис, придерживающийся либеральных взглядов, станет первым в истории чернокожим лидером демократов в палате представителей. Агентство добавляет, что 52-летний Джеффрис является представителем «нового поколения», которое уже давно оказывало давление на старый демократический истеблишмент, представителем которого являлась и Пелоси.
Другим вероятным кандидатом на пост спикера является ровесник Пелоси, 82-летний конгрессмен от Южной Каролины Джеймс Клиберн, сыгравший в 2020 г. заметную роль в президентской кампании Байдена.
В последние месяцы своего пребывания на посту спикера Пелоси отметилась тем, что спровоцировала эскалацию в американо-китайских отношениях. Речь идет о ее визите на Тайвань 2 августа, который Белый дом официально не одобрял. Как заявил тогда Байден, поездка Пелоси на Тайвань не кажется ему удачной затеей. Тем не менее, Вашингтон не стал препятствовать Пелоси. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила на брифинге 29 июля, что «члену Конгресса не говорят, куда он может ездить, а куда не может». В свою очередь, власти КНР резко осудили визит спикера на Тайвань, а после отбытия Пелоси китайские вооруженные силы развернули масштабные учения в Южно-Китайском море.
На прошедших 8 ноября промежуточных выборах в конгресс США демократам удалось с минимальным перевесом оставить за собой сенат. По текущим результатам, за демократами в верхней палате остается 50 мест, за республиканцами — 49. Даже если последним тоже удастся набрать 50 мест, у демократов все равно сохранится преимущество, так как вице-президент демократ Камала Харрис возглавляет сенат. В палате представителей победа досталась республиканцам с небольшим перевесом — 218 мест против 210 у демократов.
Уход Пелоси связан с внутрипартийным конфликтом среди демократов, поясняет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. В партии действовала серьезная фронда прогрессистов, которые выражали недовольство деятельностью Пелоси и считали ее препятствием на пути к реформам. Теперь, добавляет Журавлева, демократам нужно принять во внимание заметное давление левых и провести смену руководства. Такие изменения затронут прежде всего внутреннюю политику США: прогрессисты в первую очередь интересуются социально-экономическими вопросами. Соответственно, ожидать серьезных изменений во внешнеполитическом курсе США с уходом Пелоси не стоит, резюмирует эксперт.
В демократической партии укрепляется левая риторика и растет запрос на новые лица, отмечает главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев. Но, по его мнению, в ближайшее время значительных поворотов в политике Вашингтона не будет, разделенный конгресс будет слишком занят скандалами, а республиканское большинство в палате — сохранением собственного единства. Законодательную инициативу такой конгресс проявлять не сможет за исключением вопросов, по которым у партий сложился консенсус.
Даже если бы Пелоси осталась, замечает эксперт, в ближайшие два года ей пришлось бы занимать незавидный пост лидера меньшинства, которое почти не имеет реальной власти. Но не исключено, что ее отставка — это продуманный политический ход, а сама Пелоси вернется к своим обязанностям после победы демократов на выборах в 2024 году. Такой исход, при котором Байдену удастся сохранить власть, тоже нельзя списывать со счетов, подытоживает Васильев.