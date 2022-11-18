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21:40 (мск), источник: ТАСС

Белый дом: ядерная сделка с Ираном вышла из фокуса США

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Восстановление ядерной сделки с Ираном вышло из центра внимания Соединенных Штатов, однако Вашингтон продолжает считать дипломатию предпочтительным способом решения данной проблемы. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Источник: AP 2022

«СВПД в настоящее время не находится в центре нашего внимания», — сказал сотрудник СНБ. «Даже до протестов [в Иране] мы дошли до той точки, в которой находились с иранцами слишком далеко друг от друга. Они продолжали поднимать вопросы, не касавшиеся непосредственно ядерной сделки, мутили воду. И, несмотря на все наши усилия, до протестов [в Иране] нам просто не удалось закрыть с ними сделку», — утверждал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден по-прежнему решительно настроен на то, чтобы не допустить появления у Тегерана атомных вооружений.

«Хочу очень ясно дать понять: ничего не поменялось в плане его (Байдена — прим. ТАСС) приверженности тому, чтобы не допустить обретения Ираном потенциала создания ядерного оружия. Ничего не изменилось», — отметил представитель Белого дома.

Однако, подчеркнул Кирби, «президент [США] все еще считает, что дипломатия является лучшим способом достичь этого результата».

С точки зрения сотрудника СНБ, «тем не менее дипломатия в данный момент в форме сделки попросту едва ли будет вскоре доступна». «Попросту нет», — убежден Кирби.

Согласно изложенной им информации, США в свете действий властей в Тегеране в ответ на демонстрации уделяют теперь даже меньше внимания возможности восстановления ядерной сделки, «чем до протестов».

«И мы в настоящее время концентрируем внимание на том, как режим относится к своему народу, на привлечении их [должностных лиц в Тегеране] к ответственности за то, как они действуют в отношении собственного народа», — добавил Кирби.

Ядерная сделка, которую он комментировал, — это Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Данный документ был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.

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