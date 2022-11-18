Медведев прокомментировал расстрел ВСУ российских военнопленных

«Меня учили в университете много лет назад уголовному праву. И говорили о том, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица — с другой. И только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам. По принципу “жизнь за жизнь”, известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы», — добавил Медведев.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.