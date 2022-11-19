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00:53 (мск), источник: © РИА Новости

«Укроборонпром» начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинский госконцерн «Укроборонпром» сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.

Источник: © РИА Новости

«Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. “Укроборонпром” совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса», — говорится в сообщении на сайте «Укроборонпрома».

В частности, речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, «заключение соглашений с которыми не предусматривает разглашение каких-либо данных».

В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают совместно новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используют имеющиеся мощности, а также новые «безопасные места».

В «Укроборонпроме» добавили, что производство боеприпасов калибра 120, 122 и 152 миллиметра уже не первый месяц ведется по технологиям НАТО.

В концерне отметили, что договорились с агентством оборонного сотрудничества при министерстве обороны Чехии о создании совместного оборонного кластера.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что «Укроборонпром» и Датская ассоциация оборонной промышленности заключили соглашение о сотрудничестве. По его словам, речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащиты, потенциальной производственной кооперации.

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