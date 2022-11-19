«Укроборонпром» начнет производить тяжелое вооружение со странами НАТО

«Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. “Укроборонпром” совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса», — говорится в сообщении на сайте «Укроборонпрома».
В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают совместно новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используют имеющиеся мощности, а также новые «безопасные места».
В концерне отметили, что договорились с агентством оборонного сотрудничества при министерстве обороны Чехии о создании совместного оборонного кластера.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что «Укроборонпром» и Датская ассоциация оборонной промышленности заключили соглашение о сотрудничестве. По его словам, речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащиты, потенциальной производственной кооперации.