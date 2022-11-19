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02:03 (мск), источник: © РИА Новости

Все ракетные соединения перевооружены на «Искандеры-М», сообщило Минобороны

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Все ракетные соединения Вооруженных Сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс «Искандер-М», говорится в публикации на официальном сайте Минобороны в честь Дня ракетных войск и артиллерии.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс “Искандер-М”, не имеющий аналогов в мире. На вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Также в департаменте уточнили, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»).

Кроме того, подчеркивается, что арсеналы артиллерийских подразделений продолжают пополняться модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С», обладающими повышенной скорострельностью. Эта боевая машина способна действовать в режиме «шквал огня», во время которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня и обеспечивая гарантированное поражение противника.

Девятнадцатого ноября в Вооруженных Силах России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Его учредили 78 лет по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года за большие заслуги артиллерии в Сталинградской битве.

Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне. Операция получила название «Уран», она стала одной из ключевых в противостоянии фашистским войскам. В этой кровопролитной битве проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага.

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