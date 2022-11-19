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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России назвал беспрецедентным отказ Польши Лаврову в допуске на совет министров ОБСЕ

МИД России опубликовал заявление в связи с решением Польши отказать главе ведомства Сергею Лаврову в участии в заседании совета министров ОБСЕ. В министерстве это решение назвали беспрецедентным и несовместимым со статусом организатора. Совет министров ОБСЕ пройдет с 1 по 2 декабря в польском городе Лодзи.

Источник: РИА "Новости"

«Оно (решение) несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. Нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту о принципах работы действующего председательства», — говорится в заявлении МИДа.

В МИД России сообщили, что российскую делегацию вместо Сергея Лаврова возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

18 ноября представитель польского МИДа Лукаш Ясина сообщил, что Польша не разрешит российской делегации посетить совет министров ОБСЕ в Лодзи. 16 ноября руководитель сенаторской делегации в парламентской ассамблеи ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским представителям отказали выдать визы для участия в осенней сессии ассамблеи. Она состоится в Варшаве с 24 по 26 ноября.

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