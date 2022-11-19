МИД России назвал беспрецедентным отказ Польши Лаврову в допуске на совет министров ОБСЕ

«Оно (решение) несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. Нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту о принципах работы действующего председательства», — говорится в заявлении МИДа.
В МИД России сообщили, что российскую делегацию вместо Сергея Лаврова возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
18 ноября представитель польского МИДа Лукаш Ясина сообщил, что Польша не разрешит российской делегации посетить совет министров ОБСЕ в Лодзи. 16 ноября руководитель сенаторской делегации в парламентской ассамблеи ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским представителям отказали выдать визы для участия в осенней сессии ассамблеи. Она состоится в Варшаве с 24 по 26 ноября.