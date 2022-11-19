Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО

Канцлер сказал, что сейчас в Европе «многие испытывают страх, и на это есть основания». «Важно действовать благоразумно и одновременно с этим решительно», — отметил глава кабмина. По его словам, «важно оказывать помощь Украине», в частности, в виде поставок оружия. «Однако важно беспокоиться и о том, чтобы не было эскалации, которая привела бы к войне между Россией и НАТО», — заявил Шольц.
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.
В начале октября Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ информировало, что власти Германии в первых трех кварталах этого года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €75 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, были самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T и бронемашины Dingo.