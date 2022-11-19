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17:33 (мск), источник: Газета.Ру

Сунак пообещал Украине помочь укрепить противовоздушную оборону

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, прибывший в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром, заявил, что Британия поможет Украине укрепить противовоздушную оборону, передает Mirror.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Сунак подтвердил новый пакет мер противовоздушной обороны для защиты гражданского населения Украины и национальной инфраструктуры», — говорится в публикации.

Уточняется, что этот пакет помощи на £50 миллионов включает 125 зенитных орудий и технологии для борьбы с беспилотниками, включая радары и средства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

19 ноября Сунак впервые прибыл в Киев со своего избрания на должность главы британского правительства. Сунак заявил, что «Британия знает, что значит сражаться за свободу» и что горд тем, как его страна и их союзники будут поддерживать Украину и дальше.

10 ноября Сунак и Зеленский провели переговоры, в ходе которых британский премьер пообещал предоставить Украине еще 1 тыс. ракет земля-воздух и более 25 тыс. зимних комплектов для военнослужащих.

Ксения Максимова

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