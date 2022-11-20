04:09 (мск), источник: © РИА Новости
В Казахстане началось голосование на выборах президента
АЛМА-АТА, 20 ноя ─ РИА Новости. В большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента.
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Завершится процедура в 20:00 (17:00 мск). В пяти западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях — из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Помимо действующего президента Касым-Жомарта Токаева к выборам допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат», глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери ─ путь к традициям» и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
Всего по стране на выборах откроется 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан. При представительствах Казахстана в 53 странах также создали 68 избирательных участков.