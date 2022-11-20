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07:02 (мск), источник: © РИА Новости

В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Джакарта с уважением отнеслась к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит «Большой двадцатки» на индонезийский остров Бали, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Источник: AP 2022

«Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», — сказал посол.

Он отметил, что в целом саммит прошел успешно.

«Несмотря на все сложности, которые предшествовали саммиту, он успешно прошел и достиг поставленных целей. Мы со своей стороны постарались сделать все на высшем уровне», — заявил дипломат и по-русски добавил: «Ура!».

По его словам, Индонезия и дальше намерена укреплять отношения с Москвой во многих аспектах.

«Мы намерены расширять и укреплять отношения с Россией во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном», — заключил посол.

Саммит «Большой двадцатки» прошел 15—16 ноября на индонезийском острове Бали, Россию на нем представляли глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.

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