В Индонезии оценили решение Путина не ехать на саммит G20

«Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», — сказал посол.
Он отметил, что в целом саммит прошел успешно.
«Несмотря на все сложности, которые предшествовали саммиту, он успешно прошел и достиг поставленных целей. Мы со своей стороны постарались сделать все на высшем уровне», — заявил дипломат и по-русски добавил: «Ура!».
По его словам, Индонезия и дальше намерена укреплять отношения с Москвой во многих аспектах.
«Мы намерены расширять и укреплять отношения с Россией во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном», — заключил посол.
Саммит «Большой двадцатки» прошел 15—16 ноября на индонезийском острове Бали, Россию на нем представляли глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.