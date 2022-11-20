14:38 (мск), источник: ТАСС
Вучич назвал правильным решение не вводить санкции против России
БЕЛГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назвал правильным решение не вводить санкции против России.
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«Мне каждый день говорят, какой это ущерб для Сербии, что мы не ввели санкции [против России]. <…> Да, мы не ввели санкции, это решение наших государственных органов, хорошо продуманное решение, это наша политика», — заявил он в воскресенье в эфире телеканала Prva.
При этом президент Сербии напомнил, что Белград «осуждает нападение на независимую страну», придерживаясь международного права.
«Иначе как бы мы смогли придерживаться [позиции] о нападении на нашу страну, которое было в 1999 году, и назвать его нападением и агрессией», — пояснил сербский лидер.
Ранее Вучич в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком отмечал, что Сербия введет санкции против России только в том случае, если у республики будет висеть «дамоклов меч над головой», и добавил, что страна не ведет политику санкций против тех, кто «помогал в вопросе сохранения» ее территориальной целостности.
После начала специальной военной операции России на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.