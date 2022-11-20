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16:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Силуанов: резолюция ООН по репарациям Украине не имеет юридической силы

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия оценивает резолюцию ООН о репарациях Украине как политическое заявление. По его мнению, она не имеет юридической силы.

Источник: Reuters

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — сказал Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате репарации Украине со стороны России. Соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. В Кремле документ назвали «формализацией грабежа» золотовалютных резервов России.

После начала военной операции на Западе в качестве санкций заморозили более $300 млрд из $640 млрд золотовалютных резервов Центробанка.

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