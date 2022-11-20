Силуанов: резолюция ООН по репарациям Украине не имеет юридической силы

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — сказал Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате репарации Украине со стороны России. Соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. В Кремле документ назвали «формализацией грабежа» золотовалютных резервов России.
После начала военной операции на Западе в качестве санкций заморозили более $300 млрд из $640 млрд золотовалютных резервов Центробанка.