Глава МАГАТЭ планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС

«Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС», — сказал он, отвечая на вопросы ведущего о своих планах. При этом Гросси подчеркнул, что «сейчас неотложная задача заключается в том, чтобы создать зону безопасности вокруг станции».
Глава МАГАТЭ сообщил, что провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Ранее в своих беседах с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским я говорил о необходимости защитить станцию», — сказал Гросси.
По его словам, «цель МАГАТЭ состоит в том, чтобы атаки на ЗАЭС прекратились». «Я надеюсь, что при посредничестве Эмманюэля Макрона и других лидеров удастся прийти к соглашению в этом вопросе», — продолжал глава агентства.
Оценка ущерба после обстрелов станции
Он добавил, что специалисты МАГАТЭ рассчитывают совершить обход ЗАЭС в понедельник утром для оценки ущерба после последних обстрелов, если позволит ситуация. «Мои инспекторы проведут завтра утром обход станции, если позволит ситуация», — сказал Гросси. «Ситуация на станции вчера и сегодня ухудшилась, — сказал он. — Вчера вечером обстрелы ЗАЭС возобновились, сегодня утром они были продолжены».
«В настоящий момент мы оцениваем ущерб. Станция была затронута, однако реакторы не пострадали», — отметил Гросси, предположив, что, «скорее всего, затронута была зона, где находится отработавшее и новое топливо».
Гросси сообщил, что «со вчерашнего вечера поддерживает тесный контакт со специалистами агентства, находящимися на месте». «ЗАЭС была неоднократно затронута обстрелами, которые стали беспрецедентными по своей силе за последние месяцы», — отметил он.
«Это очевидное ухудшение ситуации», — констатировал Гросси.
Посещение трех АЭС Украины экспертами МАГАТЭ
Гросси добавил, что специалисты МАГАТЭ по просьбе Украины на следующей неделе планируют поездки на три ее АЭС. «Украинский министр энергетики обратился ко мне с просьбой развернуть другие миссии на трех украинских объектах. На следующей неделе начнутся поездки», — сказал он.
Гросси назвал неприемлемой ситуацию на Запорожской АЭС, где находятся специалисты агентства. «Первостепенная задача — обеспечить безопасность этой станции, поскольку она подвергается целенаправленным обстрелам», — пояснил он.
Гросси также напомнил, что «большая миссия МАГАТЭ развернута на Чернобыльской АЭС».
Как сообщило ранее Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы Запорожской АЭС. По данным министерства, только 19—20 ноября украинские военные выпустили по станции 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса № 2, где хранится ядерное топливо. Ответным огнем стрелявших подавили, радиационный фон в районе атомной электростанции в норме, добавили в ведомстве.
ЗАЭС является самой крупной из действующих в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. АЭС продолжила работу в штатном режиме. В начале сентября этот объект посетила миссия МАГАТЭ. После ее отъезда там в качестве наблюдателей остались сотрудники агентства. Позднее организация опубликовала доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.