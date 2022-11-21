Глава МАГАТЭ заявил об осведомленности Путина ситуацией на ЗАЭС

«Он знает каждую деталь об этом. Что было для меня сюрпризом. В ходе разговора с ним я понял, что он подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но также, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо», — заявил глава МАГАТЭ.
Рафаэль Гросси признал, что экспертов МАГАТЭ не допустили в некоторые помещения на ЗАЭС — например, в центр управления. Но, по его словам, «все, что им нужно было увидеть, они смогли увидеть».
Он настаивает на создании защитной зоны вокруг ЗАЭС.
5 октября Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. 11 октября гендиректор МАГАТЭ посетил Санкт-Петербург, где встретился с российским президентом. Гросси говорил, что у них состоялся «хороший диалог». МИД РФ допускает создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности, но не ее демилитаризацию. Вчера, 20 ноября, Гросси вновь призвал прекратить обстрелы станции.