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07:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МАГАТЭ заявил об осведомленности Путина ситуацией на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси был удивлен осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации на Запорожской АЭС. В интервью каналу CBS Гросси рассказал, что российский президент «очень хорошо» знаком с обстановкой на ЗАЭС.

Источник: РИА "Новости"

«Он знает каждую деталь об этом. Что было для меня сюрпризом. В ходе разговора с ним я понял, что он подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но также, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо», — заявил глава МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси признал, что экспертов МАГАТЭ не допустили в некоторые помещения на ЗАЭС — например, в центр управления. Но, по его словам, «все, что им нужно было увидеть, они смогли увидеть».

Он настаивает на создании защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Пока мы не защитим станцию, существует возможность ядерной катастрофы.

Рафаэль Гросси
глава МАГАТЭ

5 октября Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. 11 октября гендиректор МАГАТЭ посетил Санкт-Петербург, где встретился с российским президентом. Гросси говорил, что у них состоялся «хороший диалог». МИД РФ допускает создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности, но не ее демилитаризацию. Вчера, 20 ноября, Гросси вновь призвал прекратить обстрелы станции.

Лаура Кеффер

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