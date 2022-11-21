Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31% голосов избирателей», — сказал он. Абдиров отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана.
На предыдущих выборах главы государства 9 июня 2019 Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.
Второе место на выборах президента Казахстана получает кандидат от партии «Ауыл» («Село») Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей.
Согласно предварительным итогам, экономист Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» набрал — 2,53%, Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников» — 2,60%, Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Казак аналары — дастурге жол» («Казахские матери — дорога к традициям») — 2,12%, глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев — 2,22%. Графу «против всех» отметили 5,8% избирателей.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Явка избирателей на выборах составила 69,44%