У Киева нет ресурсов и сил для наступления на Крым, заявили в Совфеде

«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня “анонса” киевские власти не пойдут», — сказал он.
Назвав заявления о планах взять Крым «безрассудными и наглыми», сенатор выразил уверенность в том, что это ничто иное, как заигрывание с собственными гражданами, стремление убедить их в грядущей победе, а также попытка повысить моральный дух украинских военных и «пустить пыль в глаза западным покровителям в надежде на их усиленную помощь».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».