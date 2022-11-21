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10:52 (мск), источник: © РИА Новости

У Киева нет ресурсов и сил для наступления на Крым, заявили в Совфеде

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым, поэтому дальше слов у Киева дела не пойдет, написал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своём Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня “анонса” киевские власти не пойдут», — сказал он.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.

Назвав заявления о планах взять Крым «безрассудными и наглыми», сенатор выразил уверенность в том, что это ничто иное, как заигрывание с собственными гражданами, стремление убедить их в грядущей победе, а также попытка повысить моральный дух украинских военных и «пустить пыль в глаза западным покровителям в надежде на их усиленную помощь».

Заявления украинской стороны о намерениях «вернуть» Крым звучат безрассудно и нагло. Вернула Крым Россия весной 2014 года, так как это наша исконная территория, и её жители сами пожелали быть вместе с нашей страной. Крым навсегда с Россией.

Виктор Бондарев
председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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