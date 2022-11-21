11:23 (мск), источник: ТАСС
Канье Уэст намерен снова выдвинуться кандидатом в президенты США
Выборы пройдут в 2024 году.
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НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Рэпер Канье Уэст, так же известный как «Йе», намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Его слова в ночь на понедельник привел портал X17 Online.
«Познакомьтесь с Майло [Яннопулосом], он работает над моей президентской кампанией», — заявил музыкант в видеоэфире портала. В ответ на вопрос оператора, означает ли такое высказывание рэпера его намерение выдвинуться в качестве кандидата в президенты США, Уэст ответил «да, вот так просто».
Как уточняет в понедельник газета New York Post, Яннопулос ранее работал в команде члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка, от штата Джорджия), а также возглавлял одну из редакций «крайне правого» портала Breitbart, откуда ему пришлось уволиться в 2017 году после «провокационных заявлений».
В 2020 году Уэст уже участвовал в предвыборной гонке. Тогда ему удалось зарегистрироваться в качестве кандидата от собственной партии Birthday Party (с англ. — Партия дня рождения, или «Вечеринка в честь дня рождения» — прим. ТАСС) в 12 штатах.
16 ноября миллиардер и 45-й президент США Дональд Трамп также заявил о том, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Действующий же президент США Джо Байден сообщил о планах бороться за переизбрание на пост главы государства еще 9 ноября, однако предупредил, что окончательное решение примет только в начале следующего года.