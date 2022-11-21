Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

Подакцизными станут напитки:
При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2 процента.
В то же время обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков, а также специализированная продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, не будет облагаться таким акцизом.
Кроме того, соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков) также не попадают под акциз.
Согласно документу, сахаросодержащими напитками также не признаются: алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2 процента.