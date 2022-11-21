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15:09 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

Подакцизными станут напитки:

  • в потребительской упаковке;
  • изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита);
  • содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед;
  • количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более пяти граммов на 100 миллилитров.

При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2 процента.

В то же время обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков, а также специализированная продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, не будет облагаться таким акцизом.

Кроме того, соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков) также не попадают под акциз.

Согласно документу, сахаросодержащими напитками также не признаются: алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2 процента.

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