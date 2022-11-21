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16:30 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Женщины, ожидающие ребенка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, с 1 января 2023 года будут получать единое пособие. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Reuters

Взамен пособия на ребенка и ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, теперь предусматривается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие будет назначаться на каждого ребенка.

При назначении пособия будет использоваться комплексная оценка нуждаемости, учитывающая доходы семьи, имущественную обеспеченность и трудовой потенциал. Так, размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, граждане будут освобождены от сбора многочисленных справок для получения пособия, родителям не придется ходить по инстанциям, стоять в очередях.

Закон направлен на реализацию поручения главы государства по созданию целостной системы мер социальной поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму риск их бедности. В правительстве ранее подчеркивали, что единую и комплексную адресную поддержку будут получать семьи, воспитывающие порядка 9,2 млн детей. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей.

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