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18:46 (мск), источник: ТАСС

В администрации Эрдогана обвинили западных союзников в попытке дестабилизации Турции

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Западные союзники Анкары своей поддержкой террористов пытаются прямо и косвенно дестабилизировать Турцию. Об этом в понедельник заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Источник: Reuters

«Наши западные союзники должны тщательно и обстоятельно подумать об оказываемой ими поддержке (имеется в виду поддержка курдских организаций, признанных Анкарой террористическими — прим. ТАСС). Они прямо или косвенно пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. И их поддержка приводит к гибели ни в чем не повинных турок», — написал он на странице в Twitter.

Он также подверг критике аргументы Запада о том, что поддержка одних террористических организаций для борьбы с другими имеет стратегические обоснования.

«Их стратегические аргументы [для оказания такой поддержки] — это фарс. Таким образом не борются с терроризмом. Вы не можете бороться с террористами руками других террористов. Это вы можете делать только [силами] альянса стран, которые привержены борьбе с терроризмом», — отметил он.

При этом Алтун указал, что «с или без помощи союзников Турция продолжит преследовать террористов, куда бы они ни бежали и где бы ни прятались».

«Мы не откажемся от этой борьбы. Западная материальная поддержка, такая как обучение и предоставление оружия, не заставит нас отвернуться от борьбы. Террористы не победят, мы обещаем», — написал он.

Алтун призвал «подумать еще раз тех, кто уверял, что Рабочая партия Курдистана, Партия демократического союза и “Силы народной самообороны” (РПК, ПДС, СНС — запрещены в Турции — прим. ТАСС) не представляют угрозы» для Анкары.

Эти организации, по его словам, «40 лет воюют с Турцией и продолжают быть прямой угрозой».

«Политика Запада в отношении Сирии провалилась. Эта страна продолжает создавать террористические угрозы для национальной безопасности [Турции] и для региона. Очевидна необходимость перемен, но наша борьба с [исходящим из Сирии] терроризмом будет продолжена, несмотря ни на что. Мы не пойдем на компромиссы», — указал Алтун. В Сирии действуют ПДС и ее военизированное крыло СНС.

В воскресенье подвергся обстрелу приграничный турецкий город Онджупынар, ранения получили три турецких силовика. Турецкие СМИ возлагают ответственность за обстрелы на РПК и СНС, которые могли таким образом ответить на проведенную в воскресенье новую воздушную операцию Турции в Сирии и Ираке под названием «Коготь-меч». Тогда были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. В понедельник не менее пяти ракет разорвались в турецком городе Каркамыш, снаряды упали на лицей и жилые дома. Погибли три человека, включая ребенка.

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