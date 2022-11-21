В администрации Эрдогана обвинили западных союзников в попытке дестабилизации Турции

«Наши западные союзники должны тщательно и обстоятельно подумать об оказываемой ими поддержке (имеется в виду поддержка курдских организаций, признанных Анкарой террористическими — прим. ТАСС). Они прямо или косвенно пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. И их поддержка приводит к гибели ни в чем не повинных турок», — написал он на странице в Twitter.
«Их стратегические аргументы [для оказания такой поддержки] — это фарс. Таким образом не борются с терроризмом. Вы не можете бороться с террористами руками других террористов. Это вы можете делать только [силами] альянса стран, которые привержены борьбе с терроризмом», — отметил он.
«Мы не откажемся от этой борьбы. Западная материальная поддержка, такая как обучение и предоставление оружия, не заставит нас отвернуться от борьбы. Террористы не победят, мы обещаем», — написал он.
Алтун призвал «подумать еще раз тех, кто уверял, что Рабочая партия Курдистана, Партия демократического союза и “Силы народной самообороны” (РПК, ПДС, СНС — запрещены в Турции — прим. ТАСС) не представляют угрозы» для Анкары.
«Политика Запада в отношении Сирии провалилась. Эта страна продолжает создавать террористические угрозы для национальной безопасности [Турции] и для региона. Очевидна необходимость перемен, но наша борьба с [исходящим из Сирии] терроризмом будет продолжена, несмотря ни на что. Мы не пойдем на компромиссы», — указал Алтун. В Сирии действуют ПДС и ее военизированное крыло СНС.
В воскресенье подвергся обстрелу приграничный турецкий город Онджупынар, ранения получили три турецких силовика. Турецкие СМИ возлагают ответственность за обстрелы на РПК и СНС, которые могли таким образом ответить на проведенную в воскресенье новую воздушную операцию Турции в Сирии и Ираке под названием «Коготь-меч». Тогда были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. В понедельник не менее пяти ракет разорвались в турецком городе Каркамыш, снаряды упали на лицей и жилые дома. Погибли три человека, включая ребенка.