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20:37 (мск), источник: ТАСС

Минцифры формирует дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва для Минобороны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ сформирует дополнительный список на отсрочку для IТ-специалистов от осеннего призыва и направит его в Минобороны РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телегарм-канале министерства в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

Как напомнили в Минцифры, прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен, однако в министерстве продолжают получать большое количество запросов от IТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям.

«Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что если организация не подала заявку, то необходимо сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в Минцифры. «Заявки принимаются до 23:59 (мск) 23 ноября», — добавили в министерстве.

Однако в случае, если список был подан и сотрудник соответствует критериям, но отсрочку все равно не дали, то министерство предлагает сотруднику самостоятельно направить в министерство свои фамилию, имя и отчество, название компании, номер заявления на «Госуслугах», описать суть проблемы, указать мобильный телефон для связи, а также прикрепить фото повестки.

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